Vertenza Almaviva, Orlando ammette: "Situazione delicata"

"L’incontro di ieri presso l'assessorato al lavoro con Almaviva e le organizzazioni sindacali ha messo in evidenza la delicatezza della situazione del gruppo. Almaviva ha denunciato una “stretta” sui prezzi da parte dei committenti e la difficoltà a fare fronte alla crisi. La natura dei problemi e dei committenti consigliano la necessità di dare uno sblocco nazionale alla vertenza, così come da noi già sollecitato. Resta quindi l’esigenza di ottenere un tavolo di confronto presso al Mise". A parlare è il sindaco Leoluca Orlando, dopo il vertice di ieri alla Regione.

"Del resto in questi giorni si tratta sul futuro di tanti grandi gruppi nonostante l’assenza di un governo nella pienezza dei suoi poteri - ha aggiunto il sindaco -. Almaviva è una grande vertenza nel cuore del Mezzogiorno ed è necessario che abbia l'attenzione che merita. Il tavolo ieri della Regione è stato utile perchè ha permesso di mettere a fuoco i problemi e le urgenze. In questo senso è fondamentale mantenere un forte coordinamento insieme ad una unità di tutte le istituzioni siciliane, che riteniamo una condizione indispensabile per andare avanti e inoltrarci in una fase di confronto che possa dare risposte ai problemi rappresentati. Continueremo con impegno e attenzione a garantire il sostegno dell'amministrazione Comunale in tutti i prossimi tavoli istituzionali".