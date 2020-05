Almaviva, Sky lascia Palermo: "Confronto urgente, 250 lavoratori per strada"

Il Movimento 5 Stelle chiede al governo nazionale di convocare un tavola sulla vertenza Sky che, alcuni giorni fa, ha annunciato ai sindacati e ad Almaviva la cessazione dell'appalto 'servizi di customer care inbound' sul quale a Palermo sono impegnati oltre 250 lavoratori.

L'azienda ha fatto sapere e che "al termine del contratto, non vi sarà alcun subentro giacché questo verrà cessato unitamente alle attività in esso rese". I deputati Cinquestelle Adriano Varrica, Valentina D'Orso, Roberta Alaimo, Aldo Penna e Giorgio Trizzino hanno presentato oggi una interrogazione parlamentare al Ministero del Lavoro e al Mise.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Chiediamo al Governo di convocare immediatamente Sky per fare chiarezza sulle reali intenzioni dell'impresa ed intervenire di conseguenza - afferma il deputato nazionale Adriano Varrica - Ad oggi la stringata nota trasmessa ai sindacati, a poche ore dalla festa del lavoro, non fa alcun riferimento alla clausola sociale. Le modalità e i contenuti di questa comunicazione non sono all'altezza né di Sky, né del rispetto dovuto a lavoratori che, con professionalità, hanno gestito il loro servizio clienti sin dall'avvio dell'attività aziendale, 17 anni fa".