Tavolo Almaviva al Ministero: l'azienda dice sì alla cassa integrazione fino a settembre

Sì alla cassa integrazione fino al 30 settembre. E' questo l'accordo raggiunto ieri al tavolo per l’analisi della situazione occupazionale Almaviva che si è tenuto nella sede del ministero del Lavoro, a Roma. Il presidente dell'azienda Antonelli ha aperto il tavolo dichiarando che l’obiettivo è il conseguimento di una stabilità occupazionale per Palermo che ancora, malgrado qualche riscontro positivo, non si può dire raggiunto. Per consentire il proseguimento del percorso nazionale di riassetto del settore (il 4 febbraio i committenti sono convocati al Mise) e prendendo atto che il prossimo 31 marzo l'ammortizzatore sociale sarebbe scaduto il presidente ha poi annunciato la volontà di estenderlo per altri sei mesi.

Presenti al tavolo con i sindacati, il sottosegretario Stanislao Di Piazza, il presidente della Regione Nello Musumeci con l’assessore Antonio Scavone e l’assessore comunale Giovanna Marano. "Piccolo passo in avanti - dichiara Giuseppe Tumminia, segretario regionale Uilcom - nel ricomporre il tavolo istituzionale. La situazione resta complessa, condiviso l'obiettivo di non adire le procedure di licenziamento, l'azienda dà una disponibilità a intervenire sulle ricadute economiche ma i nodi da sciogliere restano gli stessi: volumi e riqualificazione".

Dopo una lunga e accesa discussione - fanno sapere i sindacati - le parti hanno concordato di continuare la trattativa sul territorio per iniziare un percorso finalizzato a raggiungere un’intesa che porti a sottoscrivere un accordo alla fine di marzo. Sul tavolo ammortizzatore, riqualificazione verso IT, e l’impegno della Regione Sicilia a investire su progetti formativi concreti. La situazione ad oggi risulta non definita e la possibilità di incidere sui volumi è affidata al governo chiamato in causa per sollecitare i committenti tutti a garantire l'equilibrio sociale in un territorio disagiato. L'azienda ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo al fine di proseguire il confronto.

“Il Governo nazionale - commenta Valentina D’Orso, parlamentare palermitana del Movimento 5 Stelle - sta mostrando grande e incessante impegno per trovare soluzioni strutturali alle problematiche comuni dell’intero comparto. Ci sono 1600 famiglie in apprensione e per noi rimane prioritario salvaguardare i livelli occupazionali del sito di Palermo. Dopo una lunga e accesa trattativa Almaviva ha manifestato la disponibilità a gestire l’esubero dei lavoratori in chiave conservativa, proseguendo con l’ammortizzatore sociale in scadenza a marzo, e si è resa disponibile a lanciare un nuovo programma di riqualificazione su base volontaria per consentire la riconversione professionale dei lavoratori verso il mondo IT”.