iorestoacasaconfiscoescuola: l’Agenzia delle Entrate incontra gli studenti di Palermo

Parte con l’incontro di oggi, alla vigilia della commemorazione della strage di Capaci, il progetto #iorestoacasaconfiscoescuola, che vedrà l’Agenzia delle Entrate della Sicilia e la Direzione didattica statale De Amicis collegati in remoto, per la presentazione del decalogo di “Entry”, la mascotte dell’Agenzia che spiegherà, in dieci punti, i principi della legalità fiscale.

Un momento di intrattenimento e di formazione, rivolto agli scolari delle classi quarte delle scuola Primaria, che via web, dalle proprie abitazioni, assisteranno al cartone animato ideato e realizzato dalla Direzione regionale della Sicilia dell’Agenzia. "L’educazione alla legalità fiscale - si legge in una nota - rimane uno degli obiettivi fondamentali dell’amministrazione finanziaria: incontrare le nuove generazioni per prepararle al senso della responsabilità e all’importanza della contribuzione fiscale è un modo concreto per realizzare quel cambiamento di mentalità necessario, capace di farci credere davvero 'che tutto andrà bene'".

Quest’anno, per l’Agenzia, sarà questo il modo di ricordare e celebrare il 23 maggio, giornata consacrata all’etica civile e ai giudici Falcone e Borsellino, che insieme alle loro scorte hanno dato la vita per la legalità; sotto l’albero di Falcone, virtualmente uniti, la Scuola e l’Agenzia non mancheranno all’appuntamento contro la mafia. L’esperienza didattica verrà riproposta, sempre “a distanza” nei giorni successivi, anche agli allievi dell’Istituto Ignaziano Gonzaga di Palermo, che con altrettanto entusiasmo hanno accolto l’iniziativa. Prima della chiusura dell’anno scolastico l’Agenzia è comunque pronta a raggiungere tutte le scuole che ne faranno richiesta: tutte le informazioni sono reperibili sul sito sicilia.agenziaentrate.it