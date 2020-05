Profumo di estate: Aeroviaggi apre già a maggio le prime 3 strutture in Sicilia

Aeroviaggi è pronta all’avvio della stagione estiva 2020 con l’apertura prevista il 29 maggio delle sue prime tre strutture in Sicilia: Pollina Resort nei pressi di Cefalù, Torre del Barone a Sciacca e Brucoli Village ad Augusta. Predisposta a giugno l’apertura delle altre sei strutture del gruppo presenti in Sicilia e dei quattro villaggi in Sardegna.

“Vacanze Sicure” è il claim che accompagna il lancio della stagione Aeroviaggi 2020 nelle due regioni. "Il gruppo - si legge in una nota - ha messo a punto, infatti, nelle proprie strutture tutte le necessarie misure di prevenzione e sicurezza in contrasto a Covid-19, secondo quanto disposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e in accordo con le previsioni governative".

"Siamo pronti a ripartire. Intendiamo farlo con tutto l’entusiasmo, l’esperienza e la dedizione che da sempre ci contraddistingue nei nostri 47 anni di attività – ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi. – “Nell’attenta organizzazione delle strutture ci siamo impegnati a realizzare una formula di soggiorno che bilanciasse il bisogno primario di sicurezza dei nostri clienti con l’esigenza di vacanza, il tutto all’insegna del relax e del divertimento. Noi ci crediamo e siamo pronti a ripartire insieme per rilanciare il turismo italiano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per essere ancora più vicini ai clienti - si legge in una nota - Aeroviaggi ha attivato, infine, una promozione speciale al prezzo di 75 euro a notte a persona, valida per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio, per soggiorni durante tutto il mese di giugno; per le famiglie è stata prevista un’ulteriore offerta con la prenotazione di soggiorni completamente gratuiti per il primo bambino sotto i 12 anni".