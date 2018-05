Vicenda aeroporto, Uiltucs su dichiarazioni Ksm: "Mai accettato alcuna disdetta indennità, è illegittima"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non abbiamo mai accettato alcuna disdetta delle indennità proposta dall’azienda, ci siamo anzi opposti fermamente ritenendola illegittima, pronti a fare causa. E non a caso l’indennità aeroportuale era stata garantita prima di essere revocata in questi giorni. Se l’azienda continuerà su questa strada ci rivolgeremo al tribunale e intenteremo causa”. Lo afferma la Uiltucs Sicilia in merito alle dichiarazioni della Ksm sulla revoca dell’indennità ai dipendenti in servizio all’aeroporto.