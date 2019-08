Aeroporto, nuovo record a luglio: passeggeri in aumento del 7,5 per cento rispetto al 2018 

Luglio è stato il mese dei record per l’aeroporto Falcone Borsellino. Il traffico passeggeri ha toccato la straordinaria quota di 775.303, +7,51 per cento rispetto a luglio 2018 (721.156). E così anche i movimenti, che sono stati 5.506 (+7,41 per cento). In media, luglio è stato un mese con 25 mila viaggiatori al giorno. Numeri che sommati a quelli registrati nei mesi precedenti fanno lievitare il flusso passeggeri da gennaio a luglio a quasi quattro milioni (3.960.000 viaggiatori), con un incremento percentuale del 7,61 per cento rispetto ai primi sette mesi del 2018 (3.678.510): +280 mila passeggeri da inizio anno.

Stessa cosa si registra per i voli: +8,6 per cento (29.270 contro 26.954). Ciclone passeggeri e movimenti internazionali. I primi sono in forte crescita (20,23 per cento) e a luglio hanno già superato il milione: 1.095.952 contro 911.513 del 2018. Ed è notevole che questi 184 mila viaggiatori in più dei voli internazionali corrispondono ai due terzi di tutto l’incremento di traffico da inizio anno (+280 mila). Anche i voli internazionali sono decisamente aumentati: +17,16 per cento (7.592 contro 6.480 del 2018). Le rotte nazionali che segnano importanti aumenti sono: Malpensa, Napoli, Genova, Verona. Tra le rotte internazionali primeggiano Colonia, Bucarest, Monaco, Parigi Orly, Madrid, Mosca.

Infine, ieri, 2 agosto, l’aeroporto di Palermo ha battuto il record dei voli in e out in un giorno: 212 movimenti. “Anche a luglio - commenta Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo - abbiamo raggiunto un tasso di crescita importante, e abbiamo toccato il record del numero di viaggiatori in transito dallo scalo palermitano. Eccezionale poi il dato che arriva dai collegamenti internazionali, che indicano un forte incremento di viaggiatori stranieri: oltre la metà dell’aumento complessivo di passeggeri nei primi sette mesi dell’anno”.