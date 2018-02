Aeroporto, anche il 2018 comincia bene: a gennaio passeggeri in crescita

Dopo un anno da record, anche il 2018 comincia bene per l’aeroporto di Punta Raisi: il mese di gennaio si è chiuso con un aumento del 20% del traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2017. Secondo i dati elaborati dall’ufficio statistiche di Gesap, la società di gestione dello scalo, i transiti sono stati 373.775, oltre 62 mila in più di gennaio 2017. Crescono del 15% anche i voli, 3.038 contro i 2.641 di gennaio 2017, e sono le tratte internazionali a spingere, sono in crescita del 38,5%. Aumentano di conseguenza anche le presenze straniere: +45% di passeggeri, 52.090 contro 35.922 di gennaio 2017.

Quasi tutte le principali compagnie aeree registrano picchi di traffico. In particolare Volotea segna un aumento di oltre il 42% di traffico, seguita da Ryanair con +28% . Per quanto riguarda le rotte nazionali, si segnala traffico in aumento sia su Roma (+4,5%) sia sul complesso dell'area milanese, con il forte incremento su Malpensa dovuto soprattutto alla nuova operatività di Ryanair (+123%). Sulle altre rotte si nota il forte incremento su Torino (+69%) e su Genova (+92%). Tra le rotte internazionali, sono Londra, Parigi e Dusseldorf le città più battute. Seguono Madrid, Wroclaw (Breslavia), Norimberga, Budapest, Londra Heatrow e Francoforte.