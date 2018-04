"Ha trasformato l'aeroporto in simbolo di eccellenza", Travelexpo premia Fabio Giambrone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il successo riscosso lo scorso anno quando Travelexpo lanciò l’idea di premiare “I magnifici sette del turismo siciliano”, personaggi sia del pubblico che del privato che hanno fatto, o stanno facendo, grande il turismo in Sicilia, anche durante la XX edizione, Travelexpo ha conferito altri sette riconoscimenti, in collaborazione con lo Skal International Palermo, Artu associazione ricercatori turismo e Fijet federazione taliana giornalisti e scrittori di Turismo. “Contestualmente ai 45 anni della Logos srl, di cui 35 dedicati al Turismo, ed i 20 anni di Travelexpo – spiega Toti Piscopo, amministratore della Logos – abbiamo deciso di premiare e gratificare le aziende che hanno una storia consolidata e che quest’anno festeggiano un anniversario, proprio come la Logos”.

Questi “i Magnifici Sette” con le relative motivazioni:

Grandi navi veloci, compagnia di navigazione italiana. “Creata nel 1992 da Aldo Grimaldi, quest’anno compie i suoi primi 25 anni di attività da quando è stata varata, nel 1993, la Majestic, prima nave della flotta. Vettore di riferimento per la Sicilia grazie alla riconosciuta capacità di costituire un modello positivo in tema di sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi”.

Allianz “prima compagnia al mondo nel settore delle assicurazioni e a Stefano Cassarà, in rappresentanza di tutti gli uomini e donne che in questa compagnia hanno prestato negli anni la loro opera, contribuendo a farla posizionare come leader nel settore di riferimento. Un team di alto impegno e valore professionale determinato da capacità ed impegno accompagnato da sensibilità e senso di responsabilità non disgiunto dal senso di solidarietà verso i terzi che costituisce il rassicurante valore aggiunto per una compagnia di assicurazione”.

Top viaggi, tour operator. “A Pietro Triolo e tutto il suo team che si occupa di vacanze dal 1978 ed a 40 anni dall’inizio della propria attività, conquista la pole position tra i tour operator siciliani di riferimento per il mercato outgoing. Un obiettivo conseguito con caparbia volontà e razionalità, all’insegna di professionalità tendente a fornire, attraverso la rete delle agenzie di viaggio, un prodotto migliore sia per il turista che per il viaggiatore. Entrambi, nei programmi dell’operatore di Acireale, hanno trovato sempre la migliore soddisfazione”.

Chinasia, tour operator specializzato per viaggi organizzati in Cina. “Nell’Anno del Turismo Europa-Cina, un riconoscimento dedicato a Chinasia e al suo fondatore Giancarlo Monaco che, sin dal 1988, comprendendo con grande intuizione, le potenzialità del turismo italiano in Cina, ne ha aperto la strada con entusiasmo e grande lungimiranza. Un uomo, un professionista che amava la Cina e il suo popolo, e che

ha dato un contributo fondamentale per la crescita della cultura del turismo e dell'accoglienza in quel grande Paese”.

Mimmo Crinò, direttore commerciale di Ixpira. “Un grande professionista ed un veterano del turismo con un percorso professionale coerente e qualificante iniziato nel 1968 alla Gastaldi, poi alla Kuoni, Gioco Viaggi e Albatravel. Dal gennaio 2018, forte dell’esperienza umana e professionale maturata in 50 anni di brillante attività, si rimette in gioco, affiancato dalla figlia Grazia e dal suo team, nel ruolo di direttore commerciale di Ixpira. Un riconoscimento dedicato ad un grande professionista e alla più giovane Azienda presenti a Travelexpo”.

Il Tuareg tour operator. “Donata Marino, Luigi Sollazzo, Pietro Romano, Vincenzo Lo Cascio, insieme a una selezionata carovana di professionisti, come gli abitanti del deserto da cui deriva solo il nome e lo spirito, hanno, in questi primi 25 anni, battuto tutti i sentieri del turismo individuando nel breve, medio e lungo raggio la capacità di sviluppare, grazie ad azioni di partenariato con le agenzie di viaggio italiane, destinazioni di successo puntando sull’innovazione nel rispetto delle tradizioni”.

Infine, targa alla memoria di Pino D'Urso, già amministratore della Italy Aviation Service. “Mente brillante e spirito imprenditoriale, ricordato come un “buono a tuttotondo ed un cuore grande come la sua pancia” e affettuosamente soprannominato Monsignore per essere stato precursore del turismo religioso in Sicilia. Attività ancora oggi testimoniata e continuata da Oby Whan e dal suo allievo Giuseppe Ingrassia. Da Gsa a broker, passando per TO ed infine vettore aereo, essendo stato tra i fondatori di Albastar, alla cui guida siede oggi la moglie Daniela Caruso. Grande Amico di Travelexpo, lo vogliamo ricordare, al mondo del turismo, ad 8 anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 23 marzo 2010".

Travelexpo con Skal e Fijet ha deciso di assegnare una targa di riconoscimento anche a un personaggio del pubblico. Si tratta di Fabio Giambrone, presidente della Gesap, “per aver rilanciato l’attività gestionale dell’aeroporto Falcone Borsellino, imprimendo ritmi caratterizzati da una grande capacità professionale ed imprenditoriale e grazie all’apporto di tutti i componenti del rinnovato cda. Azioni coordinate operate nel rispetto della legalità e all’insegna di una grande sensibilità, che costituisce modello esemplare per accogliere e fare impresa e punto di eccellenza per l’intero territorio”.