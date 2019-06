Aeroporto, trend positivo anche a maggio: +7% rispetto al 2018

Numero di passeggeri in crescita anche a maggio per l’aeroporto Falcone-Borsellino. Stando alle statistiche diffuse dalla Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano, nel mese appena trascorso sono transitati 655.680 viaggiatori, il 7% in più (pari a 43 mila persone) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in cui i viaggiatori sono stati 613.419.

“Crescono anche i voli: 4.860, +11% rispetto a maggio 2018 (4.383). Il totale passeggeri - si legge in una nota ufficiale - nei primi cinque mesi del 2019 è di 2,5 milioni, cioè il 7,7% in più (pari 193 mila passeggeri) del totale gennaio/maggio 2018 (2.307.181). Voli: 18.750, +8,8% sul 2018”.

Anche a maggio le prime tre destinazioni nazionali sono state: Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. Tra quelle internazionali troviamo: Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Parigi Beauvais. ottime performance per Parigi Orly, Bucarest, Valencia e Colonia.

Stamattina la Regione ha comunicato il potenziamento del servizio pullman dall'aeroporto Falcone-Borsellino alla provincia trapanese. Più corse verso San Vito e Castellammare, istituite le linee per Mazara e Castelvetrano. Il presidente Musumeci: "Consapevoli del carattere strategico per sviluppo e turismo”.