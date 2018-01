Raddoppio Palermo-Punta Raisi, Soitek: "Azienda ha pagato lavoratori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono 13 e non 30 o 18, di cui 3 da ex Sim, i lavoratori assunti da Soitek i primi giorni di dicembre ricevendo nello stesso mese degli acconti da Soitek prima di Natale e un altro nel mese di gennaio, in virtù del fatto che provenissero da una situazione Sim di mancanza retribuzione da diversi mesi, in quanto fallita". E' quanto precisa la Soitek, azienda agrigentina ad alta specializzazione impegnata nella realizzazione degli impianti elettrici, tecnologici e antincendio del raddoppio ferroviario Palermo-Punta Raisi, in merto allo sciopero indetto per ieri e oggi dai lavoratori.

"Cinque operai ex Sim - spiega l'azienda - sono stati assunti il 3 e l’8 gennaio, ricevendo un acconto addirittura prima di Natale, quindi prima dell’assunzione, e un altro acconto nel mese di gennaio 2018, sempre per gli stessi motivi precedenti. Inoltre, per 5 persone invece risulta a oggi che dovranno ricevere un piccolo saldo di novembre e 15 giorni di dicembre, che in breve tempo saranno saldati. Quindi la situazione con Soitek non è così allarmante come vogliono far credere, soprattutto il sindacato, ma in loro c’è la preoccupazione che possano ritrovarsi in futuro nella stessa situazione di Sim, nonostante la Soitek di Agrigento si sia presa in carico dei dipendenti ex Sim e quindi di proseguire il lavoro in essere, sobbarcandosi di problematiche non indifferenti provenienti dalla situazione della Sim. Quando ieri è stata descritta la situazione al referente del sindacato, invitandolo a preoccuparsi per questi lavoratori nel preparare l’incartamento per iscriversi al passivo della Sim poiché fra circa 20 giorni scadranno i termini, lo stesso si è sentito offeso. Inoltre, si è detto sempre a questo referente Fiom che la Sim non era un subappaltatore della Soitek, ma che era in Ati, cosa che lui ha continuato a ribadire, quindi come vedete se si parla di Soitek, si dicono cose non veritiere. La stessa Soitek srl in realtà è estranea alle motivazioni della protesta dei lavoratori".