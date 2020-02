Lavoratori Portobello, accordo siglato: in 20 passano all’Arcipelago srl

Siglato l’accordo che prevede il passaggio dei lavoratori del centro commerciale Portobello di Carini alla società Arcipelago. "Dopo un estenuante calvario - afferma Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia - che ha visto i lavoratori per anni senza reddito e i primi in Italia ad essere ammessi alla cassa integrazione straordinaria per dipendenti di aziende confiscate alla mafia”. Dal prossimo 24 febbraio 20 lavoratori dovrebbero transitare nellas società immobiliare che come obiettivo il rilancio dell’attività.

“A causa dei tempi strettissimi legati all’imminente scadenza della licenza della struttura - aggiunge Calabrò - i lavoratori rischiavano di non poter più passare alla nuova società che avrebbe potuto garantire loro la continuità occupazionale, rimanendo così in capo alla Ferdico & Co snc (società confiscata, ndr) e vanificando tutti i sacrifici compiuti negli anni. Grazie all’impegno profuso dalle parti siamo riusciti a trovare una soluzione che permetta ai lavoratori di poter avere una copertura economica”.