Monreale, borse di studio e contributi libri pagati tramite bonifico bancario

Borse di studio e contributi libri pagati tramite bonifico bancario. E' la soluzione messa in campo dal Comune di Monreale e Unicredit per evitare affollamenti agli sportelli bancari dove, in questo momento, gli ingressi sono contingentati per far fronte all'emergenza Coronavirus. Le borse di studio relative agli scolastici 2013-2014 , 2014-2015, 2015-2016 e il contributo libri anno scolastico 2016-2017 potrà essere pagato a mezzo bonifico bancario. I beneficiari dovranno solo fornire il proprio codice iban al Comune di Monreale inviando una mail all'indirizzo pubblicaistruzione@monreale.gov.it. Per coloro che non avranno fornito l'iban, Unicredit definirà successivamente un calendario in base alle lettere dei cognomi dei beneficiari che verrà concordato con il Comune di Monreale e "il cui sviluppo - chiarisce una nota - dipenderà dalla numerosità dei pagamenti da effettuare per cassa e dalla modalità di accesso alle casse, esclusivamente per appuntamento".

