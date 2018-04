A Palermo il medico si cerca (e si trova!) online

I dati forniti da Dottori.it non lasciano spazio a dubbi: nel capoluogo siciliano sono oltre 500 i professionisti sanitari iscritti al noto portale medico a fronte di oltre 2500 utenti palermitani che usano il servizio con regolarità.

“Medicu vecchiu, varberi picciottu e spiziali riccu”, un tempo si era di poche pretese a Palermo, anche di fronte alla scelta del medico. Oggi, invece, l’accesso alle informazioni è semplice e veloce e i filtri potenzialmente applicabili nella selezione di colui che dovrà occuparsi di ciò che di più prezioso abbiamo (“Libbirtati e saluti cui ha, è riccu e nun lu sa”, vero?) sono potenzialmente infiniti.

Alla faccia quindi del digital divide, Palermo si scopre “on-line” in ambito medico. In un settore, quello della scelta dello specialista, di norma sottoposto a dinamiche familiaristiche e amicali, dove la “raccomandazione” personale da sempre rassicura e indirizza potenziali pazienti verso dottori (non sempre) testati da colleghi, amici e parenti, in tantissimi hanno deciso di affidarsi ai servizi web di Dottori.it.

A ben vedere, però, forse non c’è troppo da stupirsi: il meccanismo alla base di Dottori.it è simile al vecchio passaparola a cui però si aggiunge un alto livello di trasparenza rispetto alle info curriculari dei professionisti, un costante controllo delle recensioni sui medici

online, un’attenzione certosina ai feedback degli utenti/pazienti e una quotidiana verifica dell’operato dei professionisti presenti sul portale.

I palermitani sembrano gradire particolarmente: sono oltre 2500 gli utenti che hanno prenotato una visita tramite la App di Dottori.it, individuando un professionista specializzato tra gli oltre 500 registrati sul portale solo nel capoluogo.

Il noto servizio per la ricerca del medico online a Palermo presenta un tasso di recensioni positive molto alto, a dimostrazione di un “parco medici” di alto livello e di un servizio al paziente rispondente a standard elevati, confermati dalle opinioni dei singoli cittadini.

Tra i tanti altri, 54 dentisti, 33 ginecologi, 85 psicologi, sono direttamente contattabili tramite Dottori.it e consultabili tramite un appuntamento in provincia di Palermo, forti di un preventivo controllo delle opinioni pubblicate da centinaia di altri pazienti.

Il portale si occupa di mettere in contatto pazienti e medici tramite due App e un sito web.

Per i professionisti del mondo sanitario è disponibile AgendaDottori: una App sempre aggiornata che consente di consultare, gestire e programmare tutti gli impegni professionali, anche quando dislocati in studi medici differenti.

Per i pazienti c’è invece Dottori.it, la App di settore più scaricata sugli store online Android e iOS, tramite cui leggere le opinioni dei pazienti, le tariffe praticate e i CV dei professionisti, scegliere giorno e ora dell'appuntamento e pagare solo alla visita.

Siete già iscritti a Dottori.it? Fateci sapere com’è andata la vostra visita!