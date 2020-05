11 nuove aperture Ard sicilia: un messaggio di positività e di speranza in vista dell’atteso ritorno alla normalità

Undici nuove aperture, di cui una in “zona rossa”. In poche settimane Ard Sicilia inaugura nuovi punti vendita in nove città della Sicilia: Messina (3), Caltanissetta, Naso (ME), Gravina di Catania (CT), Troina (EN), Sambuca di Sicilia (AG), Paternò (CT), Monreale (PA) e Lentini (CT). Buone notizie che diventano vero e proprio simbolo di rinascita, una boccata di speranza verso la normalità tanto attesa. Iniezioni di ottimismo e di fiducia, oltre che servizio importante per la collettività. La particolare situazione contingente è diventata uno stimolo a impegnarsi ancora di più per offrire un sostegno importante per la comunità. Si è lavorato per rispettare le promesse fatte alla clientela che trova nei punti vendita Ard Discount il riferimento per la spesa quotidiana, all’insegna della qualità e della convenienza. Tra le nove città protagoniste delle nuove aperture, persino una dichiarata zona rossa, Troina, a dimostrazione di come la Consortile Ergon che gestisce l’insegna, abbia voluto portare a compimento quanto già programmato con una maggiore determinazione e un impegno più incisivo per essere vicina ai clienti, applicando tutte le misure di sicurezza necessarie. Tra l’altro quest’anno Ard Sicilia ha trovato nel noto attore siciliano Nino Frassica il brand ambassador 2020.

“Ogni inaugurazione è per noi motivo di orgoglio – commenta Marco Sgarioto, direttore commerciale di Ard Sicilia – ma queste, lo ammettiamo, lo sono ancora di più: diventano un messaggio di positività, di speranza verso la normalità, ma sono anche un modo per mostrare vicinanza alla collettività. Un pensiero va anche ai nostri collaboratori che hanno potuto permettere tutto ciò. Il nostro ringraziamento va a loro che con impegno e dedizione hanno lavorato in questa situazione così complessa ed al tempo stessa delicata per garantire le varie aperture. E adesso, come dice il nostro slogan, anche in queste città conviene saper scegliere”.

Questi gli indirizzi dei nuovi punti vendita Ard Sicilia:

- via Ugo Giuffrida 51, Troina (EN)

- contrada Adragna (S.P. 69), Sambuca di Sicilia (AG)

- piazza V. Veneto 13, Paternò (CT)

- via B. D’Acquisto 51, Monreale (PA)

- via Gaeta 14-15, Lentini (CT)

- contrada Munafò, Naso (MES)

- via Madonna di Fatima 60, Gravina di Catania (CT)

- via del Fante 62, Messina (Me)

- viale Michelangelo 5, Caltanissetta (CL)

- via C. Pompea 351, Messina (Me)

- via Petraro contrada Roccamotore, Tremestieri (Me)