L'idea per riconoscere il "buon cibo": nasce orogastronomico.it

“Metter su chili deve valerne la pena”. Con questa filosofia nasce orogastronomico.it, il blog di informazione enogastronomica che insegna a saper riconoscere il “buon cibo”, e guida verso una “scelta giusta e consapevole”. La pagina è anche su Facebook. Il sito arriva da un’idea della giornalista palermitana Federica Terrana che partendo dalle storie di uomini e donne che, con amore e sacrificio, hanno messo in piedi la loro azienda, ne spiega il prodotto. Non mancano le curiosità e le chicche sul mondo culinario: da come saper riconoscere una buona pizza, fatta a regola d’arte con prodotti sani, al miele dell’ape nera sicula; dal bananeto nei pressi del fiume Oreto alla risaia di Leonforte fino alla nascita di una scuola del mulino.

Ma anche tante curiosità: vestiti realizzati con gli scarti delle arance o perfino tessuti ricavati dal latte. “E’ essenziale ricordarci che siamo ciò che mangiamo – dice Federica Terrana -. La nostra vita è così frenetica che pur di nutrirci, ingeriamo ciò che ci capita. Alimenti acquistati al volo, in posti di fortuna. Per non parlare della spesa: quanti riescono effettivamente a comprendere, davanti alla vastità di materie prime che ci propongono, di aver acquistato un prodotto fresco o di qualità. Mi riferisco alla carne, al pesce, al pane, alla frutta, alla verdura. Ma anche ai prodotti a lunga conservazione quali l’olio, il miele, le marmellate, le conserve che troviamo sugli scaffali dei supermercati. Consiglio sempre di leggere l’etichetta e di non trascurare il prezzo: molti sono prodotti di importazione, ricchi di zuccheri e coloranti. Acquistate prodotti locali, di origine sicura, solo così non sbaglierete”.

Inoltre, su orogastronomico.it, Federica, accanto a un esperto, spiegherà in pillole i segreti per riconoscere la qualità e la freschezza dei cibi, come ad esempio se il pane acquistato è stato appena sfornato oppure soltanto riscaldato. E non solo. Mancano le ricette: dovrete essere voi a inviarle al sito, assieme alla vostra foto e alla foto della ricetta.