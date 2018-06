Autorizzazioni fuori tempo massimo per lo Zyz fest, annullati i concerti

Ci hanno provato fino all'ultimo a trovare una soluzione alternativa, ma gli organizzatori dello Zyz fest, rassegna indie rock prevista per ieri e oggi a Villa Filippina alzano bandiera bianca e annullano tutti gli eventi. Niente concerti quindi, compreso quello - molto atteso - dei Marlene Kuntz.

Ieri il palco era già stato montato ed era tutto pronto quando è arrivata la nota del Comune: "L'evento non potrà svolgersi in quanto privo di alcune delle autorizzazioni di legge. Si fa presente - recita il comunicato dell'Amministrazione - che gli organizzatori hanno fornito con grave ritardo le necessarie richieste e documentazioni, impedendo agli organi istituzionali preposti un'attenta valutazione, soprattutto per quanto attiene alla sicurezza pubblica e degli spettatori".

I responsabili della Creative Factory hanno cercato soluzioni alternative, ma senza successo. "Il concerto è stato annullato perchè non c'erano i tempi tecnici per trovare un'altra soluzione. Nonostante questo alcuni artisti sono comunque venuti e parteciperanno al piccolo evento del reuse", spiegano gli organizzatori dello Zyz.

Stasera avrebbero dovuto esibirsi, a due anni dall'ultimo album, i Marlene Kuntz. Dopo la storica band, era prevista l'esibizione del cantautore Gigante, bassista dei Moustache Prawn, il trio disco-punk originario di Taranto “A Morte l’Amore”, che unisce sperimentazioni pop a sonorità disco ’70. E poi due band siciliane: i Da Black Jezus, originari di Troina (Enna), che mescolano il cantautorato folk-blues a sonorità black e trip hop e i Voodoo Bros, duo “roots & blues” che mette insieme Umberto Porcaro e Federico Chisesi.

Le modalità per i rimborsi saranno indicati sulla pagina Facebook del festival e sul sito internet.