Ztl e zone blu pronte a tornare in vigore, scatta il countdown: 3 agosto data probabile

Dal 3 agosto dovrebbero tornare in vigore Ztl e zone blu. La data non è ancora ufficiale (potrebbe slittare di qualche giorno), ieri però la Giunta comunale ha tracciato la strada approvando una delibera che - in vista della fine o delle modifiche del periodo di emergenza legato al Coronavirus - dà mandato agli uffici di emettere l'ordinanza sul ripristino della sosta tariffata e nei prossimi giorni darà indicazioni pure sulla riattivazione della Ztl diurna e notturna. Un disguido tecnico ha rallentato l'iter, ma il dado è tratto e il countdown è già iniziato.

La Giunta si adegua così alle decisioni del Consiglio comunale, che aveva stabilito il blocco della Ztl almeno fino alla fine dell'emergenza: cioè il 31 luglio. La Giunta ha inoltre deciso che tutti i pass per la sosta dei residenti siano automaticamente prorogati per un periodo pari a quello d'interruzione. Visto che il blocco è iniziato il 12 marzo, tutti i pass - sia quelli delle zone blu sia quelli della Ztl - saranno prorogati di 143 giorni. Ogni cittadino dovrà fare il calcolo della propria scadenza, allungando di 20 settimane e 4 giorni la validità del pass. Inoltre, per le sole aree di Mondello e Sferracavallo, trattandosi di strisce blu stagionali, tutti i pass della stagione 2019 saranno automaticamente rinnovati per il 2020.

"Sempre più allentamenti delle restrizioni - afferma il sindaco Leoluca Orlando - portano sempre più traffico in città con le conseguenze negative che questo ha sulla salute e sulla vivibilità. La progressiva stabilizzazione dei tempi delle attività economiche e di tutte le attività quotidiane permette quindi un ritorno alla normalità anche su questo fronte, nel rispetto di quanto anche voluto dal Consiglio comunale ma - conclude il Professore, dopo gli scontri anche con una parte della sua maggioranza - senza alcun tentennamento sul fronte della salute dei cittadini, come per altro ormai confermato da numerosi pronunciamenti dei Tar".