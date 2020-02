Alle 23 scatta l'ora "X", chi potrà entrare e il costo dei pass: tutte le info sulla Ztl di notte

Ci siamo. Stavolta davvero. Dopo l'ordinanza del Tar, che ha dato ragione al Comune, è fissata alle 23 di oggi l'ora "X" per la Ztl di notte. Un debutto atteso, dai commercianti e dai residenti. E dal Comune stesso, che dovrà dimostrare l'efficacia dei servizi di mobilità alternativa (bus e taxi a prezzi calmierati), ma anche che la Ztl nottura sia un deterrente contro inquinamento e movida selvaggia.

Dalla 23 di stasera e fino alle 6 del mattino si potrà accedere al centro storico solo dopo aver acquistato un pass da 5 euro. Stesso copione domani. Durante l'orario dei divieti saranno attive cinque telecamere, pronte a stanare le auto che entrano senza permesso. La maggior parte dei varchi però scoperti. Ecco perché la Ztl notturna sarà un test anche per i vigili urbani, che dovranno presidiare i varchi non videosorvegliati, a caccia dei furbetti. Le pattuglie in servizio stasera saranno dotate di tablet per non essere costrette a fermare ogni singola macchina.

Con l'ausilio dei tablet, sarà sufficiente fotografare le targhe per verificare in tempo reale le auto in regola oppure no. Per i trasgressori è previsto un verbale da 83 euro. All'interno del perimetro della Ztl sarà vietato l'ingresso (anche a pagamento) delle auto a benzina euro 0, 1 e 2 e di quelle a diesel fino a euro 3 (tutte classificate come mezzi inquinanti). Residenti, domiciliati e accasermati in possesso di veicoli inquinanti pagheranno rispettivamente 90 euro per il pass annuale, 50 euro per il semestrale, 20 euro per il mensile e 5 euro per il giornaliero.

Chi invece, secondo la classificazione del Comune, ha un mezzo "meno inquinante" - ovvero auto a benzina euro 3 o superiori; diesel euro 4 o superiori - pagherà 80 euro per il pass annuale, 50 euro per il semestrale, 20 euro per il mensile e 5 euro per il giornaliero. Sono esentati dal pagamento del pass velocipedi, ciclomotori e motocicli; mentre i veicoli ibridi, a Gpl, metano ed elettrici pagano un ticket ridotto della metà: 2,50 al giorno. L'abbonamento annuale per questi veicoli è 50 euro, 25 euro il semestrale, 10 euro il mensile.

Per chi deciderà di lasciare l'auto privata a casa, c'è la possibilità - oltre ai bus - di muoversi in taxi. Una delibera di Giunta prevede prezzi popolari per le corse dei taxi condivisi a 2 euro a persona per un minimo di 4 passeggeri (più eventuale maggiorazione notturna di 2,99 euro). Tre i percorsi (di andata e ritorno) individuati: dal parcheggio Basile a piazza Verdi (via Stazione Centrale), dal parcheggio di via Nina Siciliana al Massimo-Politeama, da piazza De Gasperi a piazza Verdi. La chiamata ai taxi dovrà necessariamente passare dalle centrali radiotaxi.