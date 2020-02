VIDEO | Ztl di notte, debutto con strade deserte: effetto divieti o paura del Coronavirus?

Alle 23 in punto lungo via Roma e in piazza Marina circolano pochissime vetture. La movida non si accende in piazza Rivoluzione e in Vucciria. Più frequentate piazza Sant'Anna e le aree limitrofe. "Colpa sia della Ztl sia della paura del virus". Ma i residenti gioiscono