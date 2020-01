VIDEO | Ztl notturna, i commercianti hanno paura: "Fatta così è dannosa, servono prima i servizi"

Incontro da Balata, in via Roma, tra una ventina di titolari di negozi, pub, ristoranti e locali del centro per discutere di problemi e possibili soluzioni in materia di viabilità e movida selvaggia. Un'unica voce: "La Ztl si deve fare ma con criterio, serve pianificazione"