Ztl di notte, taxi a 2 euro e controricorso: il Comune punta a ribaltare la decisione del Tar

Dopo aver presentato un dossier con i dati sull'inquinamento (acustico e atmosferico) in centro storico, l'amministrazione comunale si gioca la carta dei taxi a 2 euro nelle ore notturne dei weekend. Una misura a sostegno della Ztl notturna che il Tar ha momentanemante sospeso, accogliendo il ricorso di Confcommercio.

Martedì, giorno in cui è stata fissata la Camera di consiglio, i giudici amministrativi saranno chiamati ad esaminare anche la memoria di 36 pagine presentata dai residenti che invocano l’avvio del provvedimento e il controricorso di 59 pagine del Comune. Un altro atto che punta a ribaltare l'iniziale pronunciamento (non nel merito) del Tar. Si tratta di una delibera di Giunta che prevede prezzi popolari per le corse dei taxi condivisi: un modo per agevolare il collegamento fra determinate zone di snodo e i luoghi della movida.

Tre i percorsi (di andata e ritorno) individuati: dal parcheggio Basile a piazza Verdi (via Stazione Centrale), dal parcheggio di via Nina Siciliana al Massimo-Politeama, da piazza De Gasperi a piazza Verdi. La chiamata ai taxi dovrà necessariamente passare dalle centrali radiotaxi. Il prezzo della corsa sarà di 2 euro a persona per un minimo di 4 passeggeri (oltre alla maggiorazione notturna di 2,99 euro).

L'ufficio legale del Comune, frattanto, ha depositato ieri il controricorso sulla Ztl di notte. Rispetto a quanto asserito da Confcommercio, secondo Palazzo delle Aquile, non ci sarebbe "il danno grave ed irreparabile per le attività economich". Vine infatti spiegato che "gli esercizi economici diurni sono molto più numerosi delle attività notturne. Inoltre, la Ztl diurna ha un durata molto più ampia di quella notturna. Non è poi dimostrato a tutt’oggi - scrivono gli avvocati del Comune - il danno grave ed irreparabile delle attività economiche, anche in considerazione del fatto che le zone della città precluse da tempo al traffico veicolare per tutte le 24 ore hanno visto una crescita esponenziale degli avventori dei locali, unitamente alla nascita di tante nuove attività, della stessa tipologia di quelle esistenti nella zona interessata ai provvedimenti impugnati".