Ztl notturna, il Comune accelera: a fine mese si parte, navette Amat per garantire la mobilità

Il Comune accelera sulla Ztl notturna. Il provvedimento dovrebbe scattare l'ultima settimana di novembre o al massimo all'inizio di dicembre e, in via sperimentale, lo stop alle auto sarà in vigore il venerdì e il sabato sera.

L'amministrazione è impegnata su due fronti: mettere a punto il piano per regolamentare il traffico in centro storico (dove la movida è da tempo immemore fuori controllo) e fronteggiare le critiche degli esercenti. I ristoratori chiedono uno stop dalle 20 all'una; mentre gestori dei pub si oppongono alla pausa.

Il passaggio più importante è quello con l’Amat. L'amministrazione pensa di garantire la mobilità nella Ztl notturna con le navette "101", prolungando il servizio della linea oltre l'ultima corsa delle 21,45. Non è stato ancora deciso perà se la linea 101 notturna sarà in aggiunta al servizio già attivo o i mezzi saranno sempre gli stessi, e cioè 14 per tutta la città. L'assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, ha chiesto all’Amat di elaborare un piano con l'obiettivo di garantire corse frequenti. C'è anche un’altra ipotesi in campo: attivare anche il bike sharing notturno.