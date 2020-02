Il bilancio della prima Ztl di notte: multe per 122 auto, 600 i pass attivati

E' di 122 multe, su un totale di 1.562 auto, il bilancio dei controlli della polizia municipale nella prima Ztl notturna. A fornire i dati è il Comune, che riferisce anche di 600 i pass temporanei per l'accesso alla Ztl attivati dalle 16 di ieri alle 6 di stamattina. "Negli stessi orari - si legge in una nota - la settimana scorsa erano stati attivati 240 pass".

Nei controlli notturni fra ieri e oggi, le cinque pattuglie di vigili urbani schierate su strada dal comando di via Dogali hanno fatto ricorso alla tecnologia. Un modo per sopperire alla mancanza di varchi videosorvegliati (ce ne sono solo 5). Tablet alla mano sono state controllate 1.410 auto, di cui 103 verbalizzate e le altre in regola. Le vetture fermate fisicamente sono state invece 152, per un totale di 19 verbali elevati.