"Ztl di notte nei weekend": la proposta dei residenti finisce sul tavolo di Orlando

Estendere la Ztl in orario notturno, dalle 20 di venerdì alle 4 di domenica mattina, e potenziare il servizio di navetta gratuita: l'idea di un comitato di residenti del centro storico è stata "sposata" dal Consiglio della Prima circoscrizione, che ha approvato all'unanimità una proposta di delibera. L'atto - portato avanti dai consiglieri di quartiere Fabrizio Brancato (Sinistra Comune), Tiziana Venturella (Sinistra Comune) e Salvatore Sorci (Sicilia Futura) - è adesso sul tavolo del sindaco, del vicesindaco, dell'assessore alla Mobilità e del comandante della polizia municipale.

"L’idea di proporre l’estensione della Ztl in orario notturno - si legge in una nota della Prima circoscrizione - è frutto del monitoraggio e del serrato confronto diretto con il territorio, che sempre più frequentemente si è espresso attraverso comitati cittadini e gruppi assembleari spontanei che hanno a cuore il tema della qualità della vita in centro storico. La nascita di questi "luoghi di confronto" caratterizzati da un'eterogeneità interlocutoria per interessi e bisogni, si traduce in riappropriazione del senso di comunità e in una ricerca di soluzioni da proporre alla pubblica amministrazione, di cui noi, consiglieri di circoscrizione, ci facciamo tramite".

Ma da cosa nasce la necessità di stoppare le auto di notte nei weekend? "Nell’ultimo anno - rispondono i consiglieri della Prima circoscrizione - numerose sono state le segnalazioni di residenti che hanno avuto difficoltà ad accedere persino fisicamente al portone della propria abitazione per via delle auto parcheggiate selvaggiamente in qualunque spazio disponibile. A ciò si aggiunge l’inquinamento ambientale ed acustico prodotto da una fruizione non regolamentata, con l’inevitabile conseguenza dell’intasamento delle strade del centro storico. Riteniamo fondamentale inoltre che il potenziamento delle aree di parcheggio, attualmente oggetto di studio da parte del Comune e l’implementazione del servizio di navetta free bus, si combinino con ulteriori forme di agevolazioni inerenti la mobilità: ad esempio taxi sharing, biglietti ztl notturna a prezzi calmierati, ecc...".

"L'approvazione di questa delibera - aggiungono Brancato e Venturella - è un importante risultato, frutto dell'attento lavoro di quasi un anno sul territorio. Abbiamo formalizzato la proposta, infatti, dopo numerosi incontri cittadini, formali e non, che il Consiglio di Prima circoscrizione ha da subito lanciato come metodo di lavoro, organizzando consigli di strada, comitati dei vari quartieri, assemblee spontanee. Vivibilità e qualità della vita per i residenti del centro storico sono perfettamente coniugabili con le esigenze di un territorio che propone sempre migliori offerte ricreative serali e notturne. Siamo certi, infatti, che la modifica del regolamento, insieme all'ottimizzazione della mobilità notturna, sia una risposta concreta alle esigenze manifestate da tutti, esercenti e residenti del centro storico".