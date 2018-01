Ztl, "smemorati" e recordman di multe non si arrendono: presa d'assalto la Prima circoscrizione

Gli "smemorati" della Ztl non si arrendono. Un centinaio di persone - residenti e lavoratori che in buona fede hanno dimenticato di rinnovare il pass e si sono visti appioppare multe salatissime - oggi pomeriggio hanno letteralmente preso d'assalto l'aula consiliare della Prima circoscrizione.

Ai consiglieri di quartiere hanno chiesto di "appoggiare le ragioni e la volontà di un incontro con il sindaco Orlando", affinché si possa alleggerire il peso delle sanzioni. C'è chi, ad esempio, ne ha accumulate 119 in due mesi e dovrebbe sborsare qualcosa come 11mila euro. Un vero e proprio record. Tra le "vittime" della Ztl, che nelle scorse settimane hanno ricevuto le multe, chi ha infranto l'orario di accesso solo per pochi secondi e chi è stato beccato più volte mentre passava al setaccio le strade alla ricerca di un parcheggio.

Dal Comune è stato ribadito più volte il "no" alle sanatorie generalizzate. L'ultima sortita del sindaco Orlando ha aperto uno spiraglio, ma non per tutti i trasgressori: solo per "specifiche categorie di utenti e per sanzioni specifiche, ove ne ricorrano i presupposti di legge". Per i casi-limite, l'amministrazione sta valutando la possibilità di revoca in autotutela delle multe già notificate. Gli uffici della polizia municipale e l’avvocatura stanno raggruppando in diverse categorie di contravvenzioni, che saranno analizzate caso per caso con l’ausilio delle telecamere.

Tra le "categorie specifiche", dovrebbero rientrare i disabili titolari del contrassegno H e coloro i quali hanno sforato per pochi secondi l'orario di entrata in vigore della Ztl. Sarebbe più difficile l'annullamento delle sanzioni per chi ha dimenticato di rinnovare il pass.