Ztl, spiraglio per i trasgressori: verso la revoca delle multe ma "solo per casi specifici"

C'è chi è stato multato per avere infranto l'orario di accesso solo per pochi secondi, c'è chi è stato beccato più volte mentre passava al setaccio le strade alla ricerca di un posto auto, ma ci sono anche i disabili, multati anche se sulla carta godono del diritto di circolare liberamente. Sono le tante "vittime" della zona a traffico limitato, che nelle scorse settimane hanno ricevuto le multe. Davanti alle proteste, si è innescato il dibattito sulla soglia di tolleranza da adottare. Dal Comune è stato più volte ribadito il "no" alle sanatorie generalizzate, ma adesso potrebbe aprirsi uno spiraglio. Non per tutti i trasgressori, ma per "specifiche categorie di utenti e per sanzioni specifiche".

Oggi si è infatti tenuto un vertice tra il il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore alla Mobilità Iolanda Riolo, il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese, l'avvocatura comunale e la Sispi. "Nel corso dell'incontro - si legge in una nota diffusa da Palazzo delle Aquile - si è deciso che, fermo restando che non si potrà procedere a una sanatoria generalizzata, l'amministrazione valuterà la possibilità di revoca in autotutela per specifiche categorie di utenti e per sanzioni specifiche ove ne ricorrano i presupposti di legge. Resta ovviamente fermo che per le sanzioni già notificate l'amministrazione vaglierà gli eventuali ricorsi tenendo nel dovuto conto tutta la giurisprudenza vigente al fine di non arrecare ingiusto danno ai cittadini".