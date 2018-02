Ztl, Adoc e Federconsumatori al Comune: "Troviamo soluzione per evitare contenziosi"

Le associazioni dei consumatori, Adoc e Federconsumatori hanno chiesto al sindaco e al comandante dei vigili urbani un urgente incontro "per ricercare, insieme, possibili soluzioni idonee ad evitare lunghi e costosi contenziosi" per le multe elevate ai cittadini che hanno violato la zona a traffico limitato.

"Le associazioni - si legge in una nota - sono sommerse dalle numerosissime e pressanti richieste pervenute presso le loro sedi da parte di cittadini destinatari di decine e decine di multe per accessi nella ztl".

“Abbiamo sollecitato un incontro al fine di istituire un tavolo tecnico-politico per dar vita a una camera di raffreddamento - ribadiscono all’unisono Lillo Vizzini di Federconsumatori e Luigi Ciotta di Adoc - che possa vagliare le diverse situazioni ed evitare a migliaia di cittadini un insopportabile carico economico, determinato in buona fede, che inciderebbe pesantemente sull’economia delle famiglie, in un contesto già di per sé pesante”.