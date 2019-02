Zona via Roma, commercianti ripuliscono la strada con le pale

Hanno imbracciato le pale per rimuovere definitivamente ciò che qualche incivile aveva abbandonato nel tempo. E' successo stamattina nel cuore del centro storico. Rimossi i detriti depositati per strada da parecchi mesi in via San Cristoforo (traversa via Roma). A raccontare come sono andate le cose è stato il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao, fautore dell’iniziativa. "Oggi - ha detto - erano presenti diversi commercianti dei negozi adiacenti ed alcuni residenti che insieme hanno pulito la strada. L’iniziativa si è svolta grazie all’omaggio dello scarrabile della ditta “BF scavi di Francesco Brusa”, dalla polizia municipale che ha bloccato il traffico e dalla Rap che con il ragioniere Enzo Spina che ha coordinato e fatto portare via tutti gli ingombranti, permettendo di far ritornare questo posto libero e pulito”.

“La voglia di dare un contributo pratico - racconta Giovanni Iervolino, commerciante - nasce anche dal fatto che, tra i commercianti, vi era una sorta di stanchezza nel vedere turisti fotografare questa discarica a cielo aperto, e soprattutto nel vederla crescere ogni giorno, tanto da impedire l’accesso all’alloggio dei contatori dell’acqua”.

“Residenti, migranti e adesso anche i commercianti: tutti insieme per il bene comune, possiamo dire - conclude Nicolao -. Ringrazio Giuseppe Perez, Roberto Capozza, Mohammed Sobuj che si sono adoperati: si sta sempre di piu diffondendo la voglia di dare un contributo fattivo in favore della città”.