Zona Papireto, sciame di migliaia di api occupa edificio: scatta intervento

Uno sciame di migliaia di api aveva letteralmente invaso un palazzo. Allarme in via Filippone, nella zona di via Papireto, dove da mesi si era creato un maxi alveare. "Un'ape ha punto una residente del piano terra - dice il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao -. Da tempo si era diffusa una sorta di preoccupazione per la presenza dello sciame che aveva creato un alveare all’interno di un foro del palazzo di via Filippone un po’ troppo vicina alle case dei piani terra e vicino a un asilo".

"Ho chiamato i vigili del fuoco che ringrazio ma soprattutto un apicoltore che con i suoi attrezzi ha prima 'calmato' le api e poi le ha catturate riponendole dentro una scatola. Si parla di uno sciame di oltre 4000 api. Un intervento delicato ma necessario e soprattutto - conclude Nicolao - eseguito nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di specie protette. Le api sono state portate nelle adeguate arnie dove potranno continuare a proliferare il miele".