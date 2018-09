La zona Oreto-Stazione ripiomba nell'oscurità: "150 punti luce sono già spenti"

La zona Oreto-Stazione ripiomba nell'oscurità. Quindici giorni dopo l'accensione di 350 nuovi punti luce dell’illuminazione pubblica, circa 150 sono già spenti. "Le vie rimaste al buio sono circa una decina: via Del Vespro, via Filippo Corazza, via Marinuzzi, via Giudici, via Perez, via D'Ondes Reggio, via Errante, via Buccola, via Cosmo Guastella, via Caio Ponzio e via Augusto Elia". A darne notizia il consigliere comunale del M5S Antonino Randazzo, più volte al fianco dei residenti della zona rimasti al buio per tre mesi.

Il nuovo impianto di illuminazione pubblica, realizzato con i fondi FAS, è stato acceso lo scorso 7 settembre. Nella foto (in basso) sono colorate in giallo le vie dove le luci sono accese. In nero, invece, le strade con l'illuminazione pubblica spenta. "Un caloroso ringraziamento all'amministrazione comunale - continua Randazzo - per non avere risolto il problema neanche con l'attivazione del nuovo impianto. Non è il primo caso comunque dal 7 settembre. Il 15 settembre era già successo e il disservizio è durato 3 giorni circa. L’illuminazione è stata poi ripristinata”.





