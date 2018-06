Zona Oreto, cabina elettrica dell'Amg a fuoco: si spengono 350 punti luce

Va a fuoco una cabina elettrica dell'Amg e si spengono 350 punti luce in centro. Si tratta delle zone di via Oreto, della stazione centrale, di piazza Giulio Cesare e di corso Tukory. E' successo intorno a mezzanotte. L'Amg ha inviato una nota al Comune, alle forze dell'ordine e alla prefettura. "Ci vorranno circa 36 ore per ripristinare la situazione - si legge in una nota - prima infatti i vigili del fuoco dovranno verificare i danni".