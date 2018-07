Zona Stazione al buio da un mese, l'allarme: "Prostituzione, spaccio di droga e rapine in aumento"

"Da un mese la piazza antistante la stazione centrale, la via Oreto e tutte le traverse limitrofe (Tukory, Marinuzzi, Lincoln, Salomone-marino e altre) sono completamente al buio, come ho documentato in una diretta sul mio profilo Facebook che ho girato ieri notte". A parlare è Igor Gelarda, portavoce del Movimento cinque Stelle Palermo. Dopo l'incendio della cabina elettrica di vicolo Santa Rosalia (traversa di via Maqueda) che alimentava la zona, questa parte di città è rimasta senza fornitura elettrica.

"Sono migliaia i cittadini residenti che patiscono di questo disservizio, e decine di migliaia gli automobilisti che passano ogni sera da quella zona che è particolarmente frequentata - dice Gelarda -. Tutta la parte al buio è estremamente pericolosa tanto per i pedoni, a rischio quando attraversano la strada dato il buio pesto, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Prostituzione, spaccio di droga, rapine ma anche furti sulle autovetture sono in aumento nella zona. Senza considerare che anche in chiave di prevenzione antiterroristica la zona della stazione è quella che ha un grado di allerta particolarmente elevato. Amg sta attendendo, visto che si tratta di un intervento straordinario, il finanziamento da parte del Comune per sistemare il guasto. Purtroppo però il sindaco Orlando è impegnato a bacchettare il Ministro dell'Interno, che vuole portare ordine nella caotica gestione dei migranti in italia, piuttosto che occuparsi di Palermo capitale dell'oscurità. Pensi un po' ai palermitani e poi, quando avrà risolto almeno un terzo dei problemi di questa città, si potrà dedicare anche ad altro. Nei prossimi giorni, insieme ad alcuni cittadini e ad altri attivisti, organizzeremo un flash mob per illuminare quella zona, sperando simbolicamente di illuminare pure questa amministrazione comunale".