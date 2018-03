Vende frutta e verdura e occupa 100 metri quadrati di suolo pubblico: denunciato alla Zisa

Oltre sei tonnellate di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati ieri a un venditore abusivo in via Scoto, nel quartiere Zisa. L'operazione è stata messa a segno dai vigili insieme a carabinieri della compagnia San Lorenzo. Nel mirino un uomo di 31 anni (A.M. le iniziali) che è stato denunciato per l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

"Aveva allestito una attività di vendita di prodotti ortofrutticoli occupando abusivamente 100 metri quadri di suolo pubblico - spiegano dal comando di via Dogali -. Oltre al sequestro di 6.580 chili di frutta e verdura sono stati sequestrati cinque ombrelloni, dieci rastrelliere". I prodotti ortofrutticoli sono stati devoluti in beneficenza ad istituti di accoglienza.