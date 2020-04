Alla Zisa un mercato ortofrutticolo abusivo, sequestrato capannone di mille metri quadrati

Nei giorni in cui il mercato ortofrutticolo è stato chiuso per mettere a punto le procedure di adeguamento alle regole per evitare il contagio da Coronavirus, alla Zisa era nato un mercato parallelo e del tutto abusivo. Lo ha scoperto la guardia di finanza nel'ambito dei controlli proprio per verificare il rispetto delle norme anti Covid-19. Le fiamme gialle hanno quindi sequestrato un capannone di mille metri quadrati dove veniva esercitata la vendita abusiva all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

I finanzieri hanno notato "un anomalo assembramento" di persone intente a caricare su alcuni automezzi centinaia di casse di prodotti ortofrutticoli e sono scattati i controlli da parte dei militari sel 2° nucleo operativo metropolitano e del nucleo di polizia economico-finanziaria, con il supporto dei baschi verdi del gruppo pronto impiego. "E' stato accertato - spiegano - che all’interno del capannone veniva svolta l’attività di compravendita di frutta e verdura, in assenza delle necessarie autorizzazioni comunali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza. Pertanto la struttura è stata posta sotto sequestro amministrativo. Dai successivi approfondimenti, è stato accertato che l’attività veniva svolta presso il capannone da una società operante nel settore della vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, titolare di una concessione presso il mercato di via Montepellegrino e che in data 26 marzo – quindi durante il periodo di chiusura del mercato – aveva aperto l’unità locale, comunicata all’Agenzia delle entrate come 'deposito'”.

Nel corso dell’intervento, inoltre, è stata constatata la "presenza ingiustificata" di circa 20 persone – il rappresentante legale della società, operatori e clienti - tutti sanzionati per violazione delle misure previste dai decreti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

