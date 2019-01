Zisa, polizia interviene per incendio in casa e scopre piantagione di marijuana

Polizia e vigili del fuoco intervengono per prestare soccorso agli inquilini di un appartamento avvolto dalle fiamme e scoprono una serra

domestica di marijuana. E' successo alla Zisa. Quando gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono entrati in una stanza al secondo piano della casa, alla quale si accedeva da una scala interna, hanno trovato quattro piante di marijuana in vasi che il calore delle fiamme aveva fuso. Sembra che il rogo sia stato innescato con molta probabilità proprio dall'impianto che serviva a garantire una crescita rigogliosa delle piante.

Oltre alla marijuana i poliziotti hanno trovato lampade alogene e areatori, additivi per la concimazione e dosatori in metallo e persino

un manuale per la coltivazione della droga. "Sembrerebbe che l'incendio - spiegano dalla Questura - si sia sprigionato da un cortocircuito alla multipresa che raccoglieva i terminali di ogni componente elettrica legata alla serra indoor". Uno studente 25enne, palermitano, arrivato durante il controllo nell'appartamento, si è assunto la responsabilità della coltivazione ed è stato denunciato a piede libero. Piante e strumentazione sono state sequestrate.