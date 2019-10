Deve scontare condanna per rapina, beccato e arrestato mentre si prepara alla fuga

Si sono aperte le porte del carcere per Vito Santini, 27 anni, palermitano. Dopo la condanna in via definitiva per rapina aggravata si era reso irreperibile, ma la polizia lo ha fermato mentre era nella sua casa nella zona dei Danisinni intento a preparare un borsone. Probabilmente con l'intenzione di prolungare la latitanza.

Santini deve scontare 5 anni e 4 mesi per un colpo messo a segno in piazza Meli. Armato di coltello ha aggredito un uomo e gli ha portato via il telefono. La sentenza è divenuta definitiva lo scorso 11 ottobre, dopo la pronuncia di inammissibilità del ricorso presentato in Cassazione. Gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno setacciato gli i solito dal 27enne presidiando anche con mezzi di “copertura” la zona dei Danisinni.