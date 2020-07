Era scomparsa da Palermo un mese fa, ragazza di 15 anni ritrovata ad Agrigento

Era scomparsa un mese fa da Palermo e la mamma, per lanciare l'allarme, aveva partecipato alla trasmissione "Chi l'ha visto". Zina, la ragazza di 15 anni che era sparita nel nulla a metà da giugno, è stata ritrovata ieri dai carabinieri ad Agrigento. La giovane è stata rintracciata in viale Leonardo Sciascia nei pressi di un centro per immigrati. Viveva in un alloggio di fortuna.

Quasi un mese di angoscia per la mamma che aveva denunciato l'allontanamento della figlia dall'abitazione in centro a Palermo. "E' sparita mentre io mi trovavo da mio fratello - ha detto la donna - . L'ho cercata ovunque, ma lei ha spento il telefono e da allora non sono più riuscita a parlarle. Non credo sia in buone mani, ho saputo che la persona con cui si troverebbe è poco raccomandabile e forse, proprio dopo avere intuito che avevo scoperto tutto, Zina ha avuto paura".