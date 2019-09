Vandali rompono quadro elettrico e lasciano le strade dello Zen al buio, Orlando: "Incivili"

Quadro elettrico rotto e illuminazione pubblica fuori uso. E' il frutto dell'azione di una o più persone che hanno rotto un quadro dell'illuminazione pubblica in zia Gino Zappa, allo Zen. A rendere noto l'episodio è il sindaco, Leoluca Orlando, che pubblica sul suo profilo Facebook la foto del danneggiamento.

"In via Gino Zappa alcuni incivili hanno divelto il quadro elettrico che alimenta decine di punti luce. Oltre a far spegnere i pali dell'illuminazione pubblica hanno determinato una gravissima situazione di pericolo. Stamattina Amg ha fatto un intervento di emergenza per eliminare i rischi ed accendere in modo temporaneo i punti luce, in attesa di un intervento più corposo e duraturo".

Solo ieri era stato vandalizzato un semaforo in viale Regione Siciliana, all'altezza di piazzale Giotto.