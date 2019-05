Zen, in casa nasconde una pistola con silenziatore e proiettili: arrestato

In casa ha una pistola completa di cartucce e silenziatore, ma il "tesoretto" non sfugge ai carabinieri della compagnia San Lorenzo e scatta l'arresto. In manette Salvatore Calamia, palermitano di 54 anni. I militari dell'Arma hanno perquisito la sua casa, in via Agesia di Siracusa allo Zen, trovando una pistola semiautomatica calibro 7.65, in buono stato d’uso, e numerosi proiettili.

L’arma, con ogni probabilità di provenienza estera, è stata sequestrata e consegnata al Ris di Messina per essere sottoposta ad analisi balistiche per verificare se sia stata utilizzata per commettere reati. Sequestrati anche un caricatore contenente 6 cartucce, 42 proiettili dello stesso calibro e un silenziatore artigianale. Calamia è stato giudicato con il rito direttissimo e gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.