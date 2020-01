Cronaca Pallavicino / Viale Sandro Pertini

Zen, militare aggredito da due pitbull mentre fa jogging: 60 punti di sutura a una gamba

E' accaduto in via Sandro Pertini. L'uomo, in servizio alla capitaneria di porto di Palermo, è stato soccorso e portato a Villa Sofia. I familiari: "Abbiamo chiamato canile e vigili ma non c'è stato alcun intervento. I cani sono ancora lì, questa volta in un recinto"