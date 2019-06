Zen, 19enne "pizzicato" con hashish, marijuana e cocaina: arrestato

I carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Michele Ficarrotta, palermitano di 19 anni. Il giovane, alla vista dei militari, aveva tentato di darsi alla fuga fra i padiglioni dello Zen, ma è stato prontamente bloccato.

Dopo una perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di hashish divisi in 46 stecchette, 60 grammi di marijuana suddivise in 66 dosi, 4,4 grammi di cocaina divisa in 15 dosi e 44 euro verosimilmente provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida con il rito per direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.