Zen, nella busta della spesa nasconde 15 chili di hashish: arrestata casalinga

Una busta della spesa usata come nascondiglio per quindici panetti di hashish. E' quanto hanno scoperto gli agenti della squadra mobile e del commissariato San Lorenzo in un appartamento allo Zen. In manette è finita la padrona di casa, una casalinga incensurata.

I poliziotti, sospettando che nell'appartamento della donna potesse essere nascosto il carico di droga, hanno eseguito la perquisizione. In una stanza, all’interno di una busta di tela come quelle usate per trasportare la spesa, c'era l'hashish. Sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a ottantamila euro.