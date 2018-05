Zen, arrivano i carabinieri e alcuni giovani lasciano cocaina, erba e "fumo" su una pensilina

Ennesimo sequestro di stupefacenti nel quartiere Zen 2. In azione i carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo. Ieri pomeriggio in via Rocky Marciano i militari hanno notato alcuni giovani scappare tra i padiglioni all'arrivo della gazzella. I carabinieri hanno così deciso di fare un controllo: sulla tettoia di una pensilina hanno rinvenuto e sequestrato 69 dosi di hashish per un peso di 130 grammi, 14 dosi di marijuana per un peso di 13 grammi e 15 dosi di cocaina per un peso di 21 grammi.

I carabinieri lo hanno definito "un minimarket degli stupefacenti". La droga è stata probabilmente lasciata da un gruppo di giovani che alla vista della pattuglia si è dato alla fuga ed è stata quindi consegnata al Lass (laboratorio analisi sostanze stupefacenti) per le analisi ed i campionamenti tecnici.