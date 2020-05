Zen, marijuana coltivata nei cunicoli sotterranei: sequestrate 125 piante

Le viscere dello Zen nascondevano una piantagione di marijuana. Lo hanno scoperto i carabinieri, che hanno sequestrato 125 piante e adesso indagano per risalire ai responsabili della coltivazione. I militari della Stazione San Filippo Neri sotto uno dei tanti padiglioni del quartiere, in via Agesia da Siracusa, hanno rinvenuto una serra per la coltivazione “indoor” di marjuana con 125 piante alte circa mezzo metro.

La piantagione era attrezzata con materiale fertilizzante, lampade alogene e impianti di condizionamento. Tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato dai tecnici Enel intervenuti sul posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sostanza stupefacente e il materiale utilizzato per realizzare la serra sono stati sottoposti a sequestro. E' stata anche effettuata la campionatura per le successive analisi quantitative e qualitative a cura del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del reparto operativo di Palermo. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili che hanno realizzato e curato la piantagione.