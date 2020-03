Zen, nasconde la marijuana sotto il seggiolino auto per bimbi: arrestato

I controlli per il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus sono stati "fatali" per un 32enne, arrestato dai carabinieri allo Zen per detenzione dei droga ai fini di spaccio.

I militari della stazione Palermo-San Filippo Neri hanno fatto scattare le manette per U.F., palermitano. Nel corso della perquisizione della sua auto e della sua casa, sono stati trovati 900 grammi di marijuana divisa in tre buste . Due delle quali erano state nascoste sotto un seggiolino per bambini posto sul sedile posteriore della vettura.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida. La droga è stata trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.