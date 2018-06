Zen, 68 piante di marijuana in un condotto sotterraneo

Un cunicolo sotto un padiglione dello Zen era stato trasformato in serra per la coltivazione di marijuana. A scoprirlo sono stati i i carabinieri che hanno sequestrato 68 piante di marijuana, lampade, reattori, impianti di condizionamento e vario materiale fertilizzante. Le indagini sono ancora in corso per individuare i proprietari.

Un altro sequestro, questa volta di 500 piante, è stato effettuato dala polizia a Falsomiele.