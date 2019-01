Zen, nell'armadio della camera da letto nasconde cocaina e munizioni: arrestato

Nell'armadio della camera da letto non aveva solo vestiti, ma anche droga e munizioni. Per questo un palermitano di 34 anni, B.C., è stato arrestato dalla polizia allo Zen.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo. In un armadio della camera da letto gli agenti hanno trovato due buste in plastica trasparente contenenti cocaina (in polvere e in panetto), due bilancini di precisione e un sacchetto con dentro venti 20 cartucce calibro “9 Luger”. La droga, circa 140 grammi, le munizioni e il resto del materiale sono stati sequestrati. L'arrestato si trova adesso nel carcere Pagliarelli.