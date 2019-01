Zen, nuovo impianto di illuminazione per il campo di calcetto

Da oggi allo Zen 2 è attivo l’impianto di illuminazione del campo di calcetto, finanziato da Save the Children. Il campo di via Fausto Coppi, inaugurato il 20 luglio del 2016, è l’unica struttura pubblica, gratuita e autogestita del quartiere. Un’area che è stata sottratta a quella che negli anni è diventata una grande discarica abusiva, riqualificata e della quale da due anni e mezzo si prende cura tutto il quartiere. Il campo è un punto di riferimento importante per i bambini e i ragazzi di quella che l'organizzazione definisce una “periferia educativa”.

La partita serale inaugurale ha visto in campo i giovanissimi giocatori della squadra del Palermo Calcio Popolare.

Il campetto è intitolato ad Andrea Parisi, il ragazzo morto nel 2013 durante una partita di calcetto, e sorge nel piazzale di fronte al "punto luce "che Save the Children in collaborazione con il Laboratorio Zen Insieme ha aperto nel dicembre del 2016 per contrastare la povertà educativa.

Save the Children è presente nelle periferie più svantaggiate di 19 città italiane, prive di opportunità e povere di relazioni sociali, grazie a una rete di 24 punti luce nei quali offre a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni la possibilità di partecipare ad attività formative ed educative, come accompagnamento allo studio, laboratori artistici e musicali, gioco e attività motorie. In Sicilia, dove il 42% dei bambini e adolescenti vive in condizioni di povertà relativa, sono tre i Punti Luce di Save the Children, due a Palermo (Zisa e Zen) e uno a Catania (San Giovanni Galermo), per un totale di quasi 1500 bambini e adolescenti che nel 2018 hanno potuto usufruire delle attività a loro dedicate.

