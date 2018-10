Zaher Darwish confermato segretario Sunia: "Puntiamo su autorecupero per dare risposte agli inquilini"

Zaher Darwish è stato rieletto segretario generale del Sunia. Cinquantacinque anni, ex responsabile dei migranti per la Cgil cittadina ed ex presidente del comitato direttivo regionale del sindacato, alla guida del Sunia Palermo da tre anni, è stato rieletto all'unanimità dall'assemblea al XII congresso celebrato nella chiesa di San Giovanni Decollato.

“Riteniamo che affrontare il tema della casa e avviare un processo di risposta ai problemi abitativi con idee innovative possa contribuire ad avviare un processo di rilancio dell'occupazione e del settore edilizio, utile a contrastare la recessione economica che sta attraversando la città - dice Zaher Darwish -. Occorre superare la logica di carattere emergenziale degli interventi. E con l'utilizzo di finanziamenti anche del bilancio comunale avviare un processo di rigenerazione di tanti immobili che possono essere restituiti alla pubblica utilità. Attraverso la forma dell'autorecupero, ancora da noi poco valorizzata, si può risolvere il problema abitativo per decine di famiglie e nello stesso tempo ottenere la restituzione di spazi fruibili a tutti. A partire da una serie di concentramenti abitativi diffusi in città, come nel caso delle 72 famiglie che abitano nell'ex sede Onpi di Partanna Mondello, che sarebbero disposte a collaborare per recuperare le case”.